Ярославль, 15 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области опубликовал открытое заявление в ответ на критику председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 июня Элла Памфилова на совещании с избирательными комиссиями субъектов РФ назвала Ярославскую область в числе проблемных регионов в вопросе организации проведения выборов. Речь шла в том числе об использовании административного ресурса и давлении на членов избиркомов со стороны региональных чиновников.

Общественный совет при ярославском облизбиркоме

«В связи с этим Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области заявляет, что членам Совета не известно о каких-либо фактах давления на состав регионального Избиркома, равно как нет и косвенных свидетельств о подобном давлении», — говорится в открытом заявлении общественного совета.

Между тем совет регионального избиркома отмечает, что адмресурс может использоваться при освещении деятельности некоторых кандидатов в СМИ. Подачу материалов о ходе кампании в совете назвали «однобокой».

«Формат подачи информационных материалов непосредственно влияет на формирование образов кандидатов. Причём при малой информационной составляющей в материалах присутствуют оценочные суждения.

Учитывая, что официально агитационная кампания ещё не началась, какого-либо нарушения закона о выборах в действиях СМИ не усматривается. Но подобные информационные материалы косвенно свидетельствуют о возможном административном давлении на редакции этих СМИ или ином заказе на необъективность», — говорится в заявлении.

В своем заявлении члены общественного совета говорят о присутствии в региональном информационном пространстве «контрагитации» и «чёрного пиара» в отношении отдельных кандидатов. Совет отмечает, что такие действия идут вразрез с политической волей президента России Владимира Путина на проведение честных, конкурентных, открытых и справедливых выборов, с также с общественным запросом на легитимность избираемой власти в глазах граждан России.

В состав Общественного совета при региональном избиркоме входят журналисты, представители общественных организаций, ученые.