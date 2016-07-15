Москва, 15 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Вооруженные силы России во II квартале 2016 года поступили: бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», полковой комплект зенитной ракетной системы «Триумф» С-400, 58 самолетов и 34 вертолета. Об этом сегодня, 15 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе единого дня приёмки военной продукции, сообщили в Минобороны РФ.

orilat Вертолет

Кроме того, по словам Шойгу, в российскую армию поступило 15 беспилотных летательных аппаратов и 8 радиолокационных станций.

«В плановом порядке войска получили бронетанковую, инженерную и автомобильную технику, авиационное вооружение, средства связи, а также боеприпасы», — добавил министр.

Читайте также: Годовой план поставок военной техники выполнен на 40% — Шойгу

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июля, Минобороны РФ проводитедет Единый день приемки военной продукции. Так, согласно данным военного ведомства, по итогам II квартала 2016 года годовой план поставок военной техники в российские войска выполнен на 40%. До конца 2016 года ввести в эксплуатацию более 600 военных объектов.

Напомним, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что, в 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%.