Донецк, 15 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, в районе села Грабово Шахтерского района ДНР на месте крушения малайзийского самолета Boeing-777 прошел траурный митинг по погибшим 17 июля 2014 года. Присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим в авиакатастрофе и почтили их память минутой молчания. Об этом информирует пресс-служба Совмина ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

meineresterampe Свечи памяти

Выступая перед собравшимися, глава ДНР Александр Захарченко выразил уверенность в том, что виновные в трагедии понесут наказание.

«Это ужасная трагедия, и самое страшное — это гибель детей. Причина этого — желание официального Киева сохранить свою власть. Приносим свои соболезнования родственникам погибших, и я уверен, что виновные в этом преступлении будут найдены и наказаны. Забыть эту трагедию невозможно. У такого преступления нет срока давности», — сказал Захарченко.

В свою очередь глава Народного совета ДНР Денис Пушилин отметил, что власти республики будут содействовать в проведении расследования обстоятельств уничтожения самолета. Он также призвал следствие наказать виновных в трагедии.

«Для нас совершенно неприемлемо, что виновные до сих пор не наказаны. Мы надеемся, что данное преступление обязательно будет раскрыто. Со своей стороны, власти республики всегда оказывали и будут оказывать всяческое содействие в раскрытии этого преступления. Мы призываем мировое сообщество не оставаться в стороне и подойти к расследованию объективно и беспристрастно, поскольку виновные должны понести наказание», — считает Пушилин.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донетчиной был сбит пассажирский самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, рейс МН-17. Все пассажиры и экипаж самолета (298 человек) погибли.