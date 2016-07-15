На губернатора йеменского города Аден совершено очередное покушение
Аден, Йемен, 15 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Адене (Йемен) 15 июля, когда рядом с заминированным автомобилем проезжал конвой губернатора города Аидарус аль-Зубаиди, заявил источник в вооруженных силах страны, который возложил ответственность за акт насилия на террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщает France Press.
По словам военнослужащего, сам губернатор не пострадал, однако несколько сопровождавших его лиц получили ранения. Это уже не первый раз, когда губернатор города становится мишенью исламистов: на него уже совершались покушения в январе и феврале 2016 года.
Предшественник аль-Зубаиди, Джафар Сад, был убит в ходе теракта, ответственность за который на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Напомним, на фоне бушующей в Йемене гражданской войны, вызванной восстанием шиитского населения, а также военной операцией коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, боевики так называемой группировки «Аль-Каида Аравийского полуострова» (филиал запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида») перешли к более активным действиям, захватывая города и совершая вооруженные нападения на представителей сил правопорядка страны.