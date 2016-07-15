Аден, Йемен, 15 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Адене (Йемен) 15 июля, когда рядом с заминированным автомобилем проезжал конвой губернатора города Аидарус аль-Зубаиди, заявил источник в вооруженных силах страны, который возложил ответственность за акт насилия на террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщает France Press.

geralt Взрыв

По словам военнослужащего, сам губернатор не пострадал, однако несколько сопровождавших его лиц получили ранения. Это уже не первый раз, когда губернатор города становится мишенью исламистов: на него уже совершались покушения в январе и феврале 2016 года.

Предшественник аль-Зубаиди, Джафар Сад, был убит в ходе теракта, ответственность за который на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Напомним, на фоне бушующей в Йемене гражданской войны, вызванной восстанием шиитского населения, а также военной операцией коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, боевики так называемой группировки «Аль-Каида Аравийского полуострова» (филиал запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида») перешли к более активным действиям, захватывая города и совершая вооруженные нападения на представителей сил правопорядка страны.