Москва, 15 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Из озера, расположенного на востоке Москвы, извлекли тело неизвестного мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Об обнаружении погибшего полицию уведомили очевидцы, сообщает 15 июля Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Инцидент произошел 14 июля на водоеме, находящемся на 7-м км МКАД. Жители Москвы заметили в озере тело мужчины и вызвали на место происшествия полицию.

Прибывшие следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. По предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют.

В настоящее время личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.