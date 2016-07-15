Архангельск, 15 июля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Архангельской области зарегистрировано 6 054 обращения в лечебно-профилактические организации в связи с укусами клещей, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Andy Murray Клещ

Больше всего обращений зарегистрировано на юге области: в Вельском районе — 935 обращений, Устьянском — 506, Котласе — 498, Коношском — 419. В областном центре в связи с укусами клещей к медикам обратились 256 пострадавших.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит зарегистрировано 114 случаев. С окончательным диагнозом клещевого вирусного энцефалита зарегистрировано 20 случаев (в Вельском районе — 9, Коношском районе — 4, городе Архангельске — 2, в Виноградовском, Холмогорском, Шенкурском, Устьянском районах, Северодвинске — по 1).

С подозрением на клещевой боррелиоз — 95 случаев (в Вельском районе — 59 случаев, г. Архангельске — 10, в Виноградовском — 8, Шенкурском — 4, Коношском — 3, Няндомском, Котласском, Устьянском районах, городах Коряжме и Северодвинске — по 2, в Холмогорском — 1). С окончательным диагнозом клещевого боррелиоза зарегистрировано 26 случаев (в Вельском районе — 14, Котласском районе — 2, городе Архангельске и Коношском районе — по 1).

По состоянию на 14 июля, в области получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита 28 470 человек из 40 265, подлежащих иммунизации (вакцинация, ревакцинация), что составило 70,7%.

Акарицидная обработка территорий проведена на площади 581,3 га в местах массового отдыха и дачных участках городов и районов области.