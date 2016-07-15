Орел, 15 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Орловской области правоохранительными органами по подозрению в получении денег от бизнесмена задержан высокопоставленный полицейский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР 15 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Начальник первого отделения ОЭП и ПК УМВД по городу Орлу майора полиции Павел Доброхвалов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество.

По версии следствия, 14 июля полицейский получил от некоего «представителя коммерческих структур» 1 млн 770 тыс. рублей — за помощь в прекращении ранее возбужденного уголовного дела.

Майор был задержан сотрудниками правоохранительных органов после получения денег.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.