Москва, 15 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Причиной очередного сбоя на Таганско-Краснопресненской линии московского метро стала неисправность поезда на одном из перегонов, говорится в сообщении в Twitter метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Интервалы движения поездов были увеличены в промежуток с 8:15 до 8:20 мск. «Причина — подозрение на неисправность поезда», — сообщает метрополитен.

Ранее об увеличении интервала движения поездов сообщили очевидцы. По их данным, на платформе станции «Планерная» утром в час пик скопилось много пассажиров. За последние дни это уже четвертый сбой на «фиолетовой ветке».