Ереван, 15 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В результате теракта в Ницце погибла гражданка Армении, написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в микроблоге Твиттер. По его словам, генконсульство Армении в Марселе поддерживает связь с родными погибшей.

Photolure Цветы у посольства Франции в Армении

Ранее армянские СМИ уже сообщали, что, по предварительным данным, среди погибших в результате теракта в Ницце есть одна армянка. Пастырь армянской церкви в Ницце Григор Хачатрян сказал: «Согласно информации, полученной 2—3 часа назад, среди погибших есть одна армянка, трое наших соотечественников ранены. Погибшей женщине было примерно 40 лет. Других подробностей мы пока не знаем».

По данным news. am, гражданка Армении, погибшая во время теракта в Ницце, была замужем, у нее остался маленький ребенок. Женщина вместе с мужем и ребенком проживала в Ницце. Семья недавно переехала из Армении во Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, новый теракт потряс Францию вечером 14 июля. Грузовик, за рулем которого предположительно находился 31-летний уроженец Туниса, врезался в людей на набережной. После этого водитель начал стрелять по людям. В итоге он был убит полицией. В этот момент в Ницце, как и во всей Франции, проходили праздничные мероприятия в честь Дня взятия Бастилии.

По последним данным, жертвами теракта стали не менее 84 человек, еще 18 находятся в критическом состоянии.