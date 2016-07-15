Вологда, 15 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года работу потеряли более шести тысяч вологжан. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте труда и занятости, 37,7% из них уже трудоустроены, 8% назначили пенсию по старости.

Александра Побирей Увольнение

До конца лета в регионе могут потерять работу еще около полутора тысяч человек. Об этом в департамент труда и занятости региона сообщили руководители 24 предприятий и организаций. По закону, они обязаны уведомлять о сокращении штата не позднее, чем за два месяца, а о массовом — за три.

Из этого числа больше 1100 перейдут во вновь созданные организации, 80 выйдут на пенсию.

Самые крупные увольнения ожидаются на обрабатывающих производствах, в отрасли госуправления и соцстрахования.

Уровень безработицы в области сейчас составляет 1,6%.