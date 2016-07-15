Ярославль, 15 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области достигло договоренности о завершении работ на проблемных объектах ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящего в состав СУ-155. В настоящий момент около 700 ярославцев являются дольщиками возводимых этой компанией жилых домов, но не могут получить оплаченное жильё. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства области Наталья Шапошникова, те дома, что сейчас находятся в высокой степени готовности, будут сданы в эксплуатацию не позднее декабря текущего года. Остальные — в декабре 2017 года.

Незавершённые объекты ОАО «Ивановская домостроительная компания» в Ярославле

Ивановская ДСК возводит шесть домов во Фрунзенском районе Ярославля: три на Тормозном шоссе и три в Дядьково.

14 июля в рамках профильного совещания Наталья Шапошникова вместе с представителями застройщика, ресурсоснабжающих и подрядных организаций и банка «Российский капитал» посетили «долгострои», чтобы оценить состояние дел на объектах и выработать план дальнейшей работы.

«На сегодняшний день решены вопросы по техническому присоединению домов с ресурсоснабжающими организациями, проводятся экспертизы состояния наиболее проблемных домов, позволяющие оценить крепость несущих конструкций. В зависимости от этих заключений в срок до 1 сентября будут актуализированы графики производства строительно-монтажных работ по каждому дому», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Наталья Шапошникова.

Уже в августе планируется сдать дом с литерой №3 на Тормозном шоссе. В настоящее время на объекте не завершены отделочные работы и не закончен монтаж теплоузла, что не позволяет провести испытания теплосистемы. Все замечания по этому жилому дому обозначены в акте Росстройнадзора, и застройщики обещают завершить все работы до 20 июля. В первой декаде августа намечена итоговая проверка Росстройнадзора, который при отсутствии замечаний может выдать акт о вводе дома в эксплуатацию.

Также 1 августа на объект выйдет инициативная группа дольщиков, чтобы осмотреть места общего пользования. Свои квартиры они будут принимать в течение двух месяцев после сдачи дома. В региональном правительстве отмечают, что дольщики будут допущены на объект впервые.

Сдвинуть строительство с мёртвой точки удалось благодаря договорённостям с банком «Российский капитал», который согласился финансировать завершение работ на объектах Ивановской ДСК, подтвердил открытие финансирования в размере 30 миллионов рублей на завершение объекта № 2 по Тормозному шоссе. Срок сдачи этого дома не изменен — декабрь 2016 года. А вот дом под литерой № 4 планируется закончить к концу следующего года.

«В настоящее время по этому объекту заказана независимая экспертиза на предмет состояния конструктивных элементов: либо часть существующего фундамента можно использовать в дальнейшем строительстве, что значительно сократит сроки производства работ, либо потребуется изменение проектных решений, технические мероприятия. Но дом гарантированно должен быть сдан до декабря 2017 года», — отметила Наталья Шапошникова.

В высокой степени готовности находятся и дома № 40,43 в районе Дядьково. Правда, работа там сегодня не ведется, не оплачены договоры технического присоединения.

В региональном правительстве оказывают посильную организационную помощь. Решен вопрос о выделении земельного участка для трансформаторной подстанции, определен подрядчик — МРСК-Центра, оплата по договору должна быть произведена до 1 августа. К середине месяца будут решены все организационные вопросы по подключению домов к ресурсоснабжению. Мэрия Ярославля, в свою очередь, уведомила о том, что уже сейчас ведется проектирование дороги к домам, строительство которой предусмотрено в срок до 15 ноября.

Особого внимания требует объект под литерой №42. Пока на стройплощадке есть лишь часть фундамента, залитого водой. Для планирования дальнейших работ необходимо дождаться проектной экспертизы, которая должна быть готова до 1 сентября. С учетом ее выводов будет подготовлен график достройки объекта с указанием сроков окончания работ. Все вопросы по техническому присоединению будут решены до 15 ноября текущего года.

«Сейчас мы ждем сетевой график строительно-монтажных работ и закрепляем сроки проверки объектов Росстройнадзором. Все объекты будут завершены в обозначенное время», — резюмировала Наталья Шапошникова.