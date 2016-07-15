Париж, 15 июля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Во Франции объявили трехдневный траур после теракта в Ницце, жертвами которого стали более 80 человек. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил премьер-министр страны Мануэль Вальс.

Myriams-Fotos Траурные свеча и цветок

«Мы столкнулись с войной, которую нам объявил терроризм», — отметил политик.

Известно, что траур по жертвам теракта продлится с 16 по 18 июля. Флаги над всеми государственными учреждениями страны будут приспущены, начиная с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Ницце, где проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии, произошёл террористический акт.

Грузовой автомобиль целенаправленно начал давить толпу людей, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата. По предварительным данным, в результате кровавой акции погибли 84 человека.

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