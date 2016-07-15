Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону и её подчиненные должны отказаться от своих личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Соответствующее поручение чиновникам дал сити-менеджер донской столицы Сергей Горбань. Применить «карательные меры» решено за равнодушие главы ведомства. Об этом ИА REGNUM 15 июля сообщили в администрации областного центра.

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По мнению градоначальника, чиновникам данная мера поможет достигнуть «наилучшего понимания ситуации и оценить результаты своей работы. А уж директор департамента должен так поступать в обязательном порядке».

Отметим, что поводом такой реакции ростовского градоначальника послужил ответ директора департамента транспорта Аллы Лоскутниковой одному из горожан. Письмо было опубликовано накануне в соцсети «ВКонтакте». В частности, житель донской столицы написал в ведомство о том, что «из-за жары неплохо бы в общественный транспорт поставить кондиционеры». Как ответила чиновница, в областном центре климат «умеренно-континентальный», а потому кондиционеры в соответствии с ГОСТом ставить не обязательно.

Напомним, что в июне общественные деятели и блогеры проверили наличие кондиционеров в автобусах. Как оказалось, только восемь пассажирских транспортных средств были оборудованы соответствующей техникой.

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Но, тем не менее, к ЧМ-2018 город закупит 100 новых автобусов, 30 троллейбусов и 16 трамваев, которые будут оснащены сплит-системами.