Благовещенск, 15 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Амурской области найдена живой пропавшая ранее 10-летняя девочка, подозреваемый в причастности к ее исчезновению задержан, сообщает региональный главк МВД.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

По данным полиции, ребенка с телесными повреждениями нашли в садах в районе поселка Винзавод (Благовещенск), ее осматривают врачи. Заявление о пропаже девочки поступило 14 июля, ее поисками занимались сотрудники полиции, МЧС, пожарные и волонтеры.

По подозрению в нанесении девочке телесных повреждений задержан 31-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.