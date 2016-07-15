Канск, Красноярский край, 15 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края из незаконного оборота изъяли около 4 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции. Алкоголь, маркированный поддельными акцизными марками, обнаружили и изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский», сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Alex Brown Продажа алкоголя

«Полицейские установили, что местный житель организовал поставку в город Канск для дальнейшей реализации 8 тысяч бутылок с алкоголем, маркированных поддельными акцизными марками, общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Незаконный алкоголь изъят полицейскими и на данный момент передан на хранение.

Как рассказал ИА REGNUM заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко, дальнейшую судьбу контрафакта определит суд. «Все зависит от решения суда. Мы обычно не занимаемся уничтожением контрафакта», — пояснил он.

Канскими следователями возбуждено уголовное дело по подозрению в «перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» (часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В случае подтверждения вины, нарушителю может грозить до шести лет лишения свободы. В беседе с ИА REGNUM Юрченко еще раз подчеркнул, что речь пока идет только о подозрении. «Не знаю, пойдет ли он под суд. Сейчас возбуждено уголовное дело, там будут выяснять все обстоятельства», — сказал он.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Полицейским предстоит установить место производства контрафактной продукции. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, сотрудник пресс-службы сообщил, что в данном случае речи о сети распространения не идет. «Там точно не сеть. Если точнее сказать, здесь мы имеем оптовую базу, с которой затем уже непосредственно продукцию раскупают предприниматели, которые занимаются продажей алкоголя. То есть речь идет о частном предпринимателе», — сказал он.

За первое полугодие в крае полицейские изъяли из незаконного оборота более 6,5 тыс. литров алкоголя.