Калуга, 15 июля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. К 60-летию первого наукограда России и 70-летию Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского приурочено открытие 14 июля в Обнинске Калужской области первого в мире памятника первопроходцам атомной энергетики.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, церемонии открытия памятника первопроходцам атомной энергетики на Треугольной площади принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

«Обнинск — это столица мировой атомной энергетики. Здесь была построена первая АЭС, открывшая новый век — век атомной энергетики. И теперь уникальная мощь атомной энергии используется для развития экономики. Следствием этого стала и ядерная медицина, и транспортные атомные реакторы — и все это начиналось здесь, в Обнинске, — заявил глава Росатома Сергей Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, проект памятника первопроходцам атомной энергетики выбирали не только специалисты, но и жители Обнинска. В итоге победил проект скульпторов из Зеленограда Владимира Сапрыкина и Алексея Дубина, предложивших монумент в виде серебряного шара, на фоне которого стоит фигура человека. На обратной стороне шара поместили карту России с атомными городами.