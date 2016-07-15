Москва, 15 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Теракт в Ницце, произошедший вечером 14 июля не повлиял на работу московских аэропортов. В Домодедово и Шереметьево вылеты и прибытие самолетов производятся в штатном режиме. Воздушные гавани исполняют все требования авиационной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

auntmasako Самолеты в аэропорте

Как заявили в пресс-службе Шереметьево, воздушная гавань работает в штатном режиме, прилеты и вылеты проходят по расписанию. Отметим, что рейсы во Францию аэропорт не выполняет.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявили в московском аэропорту Домодедово, все требования авиационной безопасности, установленные законодательством и предписаниями уполномоченных государственных органов, исполняются штатно.

«Безопасность в аэропорту обеспечивается сотрудниками полиции совместно со службой авиационной безопасности аэропорта (САБ). Специалисты САБ в рамках внутриобъектового режима проводят проверку воздушных судов, осуществляют охрану объектов внутри контролируемых зон аэропорта, периметра и объектов аэронавигации вне аэропорта, охрану объектов аэропорта вне КЗА, патрулирование перрона и периметра КЗА на предмет выявления посторонних лиц и лиц, нарушающих авиационную безопасность», — отметили в пресс-службе Домодедово, подчеркнув, что пассажиры и сотрудники аэропорта проходят контроль службы безопасности на входе в воздушную гавань.

Напомним, террористический акт в Ницце также не повлиял на работу железной дороги в Московском регионе, так как этот вид транспорта всегда находится в режиме усиленных мер безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля во французской Ницце произошел террористический акт. Стремясь максимально увеличить число жертв, грузовик врезался в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии, и проехал 2 км вглубь Английской набережной. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь. Во Франции продлен режим чрезвычайного положения.