Чебоксары, 15 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В конце июля в Чебоксарах заработают туристические троллейбусные и автобусные маршруты, протяжённость каждого из них превысит 10 км. В настоящее время завершается подготовительная работа, сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

cap.ru Оформление туристического троллейбуса

На сегодняшний день утвержден маршрут движения, ведется тематическое оформление транспортных средств, подготовлен аудиогид. Также идет работа по оборудованию мест остановок: устанавливаются туристические указатели и информационные стенды. Напомним, постановление о направлениях движения туристических троллейбусного и автобусного маршрутов города Чебоксары было подписано главой администрации Алексеем Ладыковым 22 июня 2016 года.

Ежедневно будет проводиться от 10 до 12 экскурсий. На туристическом троллейбусе можно будет посетить Красную площадь, Президентский бульвар, улицы Композитора Воробьевых, Карла Маркса, проспекты Ленина, И.Я. Яковлева, Мира, улицы Калинина, Композиторов Воробьевых, Ленинградская. Протяженность маршрута составит 12,9 км и займет 50 минут. На автобусах прохождение 10-километрового маршрута займёт 45 минут.

По данным мэрии Чебоксар, ежедневно нагородские дороги выходит 205 троллейбусов, 60 автобусов средней вместимости, 450 автобусов малой вместимости. Транспортное обслуживание осуществляется по 63 городским маршрутам (18 троллейбусных и 45 автобусных маршрутов). Пассажиропоток охватывает в среднем 380 тыс. пассажиров ежедневно.

Отметим, что ранее городские власти заявляли о планах по оптимизации транспортной сети Чебоксар. В июле-августе в городе будут работать разработчики документа планирования (Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития транспортной инфраструктуры из Санкт-Петербурга) — перспективного плана развития пассажирских перевозок с оптимизацией действующей маршрутно-транспортной сети Чебоксар. Экспертам предстоит детально изучить пассажирский поток в городе и спрос на отдельные маршруты, транспортную загрузку остановочных пунктов, проанализировать состояние маршрутной сети, разработать пассажирскую транспортную модель, дать предложения и план-график по оптимизации сети пассажирских перевозок в столице республики.