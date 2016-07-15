Симферополь, 15 июля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Почти 40% от годового плана составил объем поставок основных образцов военной техники по результатам второго квартала. Такие цифры назвал министр обороны Сергей Шойгу 15 июля в ходе проведения Единого дня приёмки военной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

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В частности, сообщил Шойгу, только за последние три месяца в войска поступили бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сторожевой корабль проекта 11 356 «Адмирал Эссен», ракета-носитель среднего класса «Союз 2−1б», 15 беспилотных летательных аппаратов, восемь радиолокационных станций, в общей сложности 58 самолётов и 34 вертолёта различного класса и целевого предназначения.

Сергей Шойгу сообщил, что в эксплуатацию принят ряд объектов Ракетных войск стратегического назначения, что обеспечило постановку на опытное боевое дежурство ракетных полков в Новосибирске, Тейково и Татищево. Также министр сообщил, что завершено обустройство ряда подразделений в Крыму, Владикавказе и для Сил специального назначения в Западном военном округе.

Кроме того, как рассказал в ходе мероприятия начальник штаба — заместитель командира 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО подполковник Евгений Олейников, полк новейших ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ближайшее время будет переброшен в Крым. Отгрузка к месту постоянной дислокации ракетных комплексов в Феодосии намечена на август 2016 года.

Он отметил, что концерн «Алмаз-Антей» по заказу Минобороны разработал комплект «Триумфа» для оснащения 18-го зенитного ракетного полка. При этом Олейников добавил, что личный состав полка прошел переобучение в Гатчине (Ленобласть).

Напомним, что в настоящее время небо Крыма «прикрывают» комплексы предыдущего поколения — С-300.