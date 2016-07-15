Калуга, 15 июля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата сельской думы сельского поселения «Деревня Старки» Дзержинского района Калужской области.

medicfoto.ru Алкоголь на дороге

Как сообщил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СКР по Калужской области Максим Козлов, по версии следствия, обвиняемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), 3 апреля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной на территории Дзержинского района, совершил выезд на обочину дороги и наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия и неосторожных действий обвиняемого, 48-летний потерпевший получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия были получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершённым преступлениям, в частности допрошены в качестве свидетелей очевидцы преступления, проведены судебная, автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.

За наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.