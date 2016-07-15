Щигры, Курская область, 15 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Курской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении главой сельсовета земельных участков умерших граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

AlexVan Земля в руке

В одном из сельских поселений Щигровского района 11 граждан не распорядились принадлежащими им участками и умерли. Земля должна была перейти в собственность сельсовета, но чиновница распорядилась участками по своему усмотрению. По подложным документам она якобы совершила сделки купли-продажи земельных долей. Фиктивные договоры женщина направила в суд, и за ней признали право собственности на сельскохозяйственную землю, общая стоимость которой составила более двух миллионов рублей.

Щигровская межрайонная прокуратура Курской области выявила нарушения при проверке соблюдения органами местного самоуправления земельного законодательства. Информация была направлена в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В отношении главы муниципального образования было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».