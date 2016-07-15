Омск, 15 июля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

omskportal.ru Монета к юбилею Омска

На память о юбилее

Центробанк России выпустил к 300-летию Омска трехрублевую серебряную монету тиражом 3 тысячи экземпляров, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Сегодня, 15 июля, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин рассказал, что часть юбилейных монет подарят гостям города в память о юбилейной дате. Основной тираж поступит в обращение и будет распространяться по территории России и за рубежом. «Наша задача — оставить на память от юбилея города хорошее настроение и приятные впечатления. Издаются исторические книги, выпускаются сувениры, памятные знаки, среди которых и эта монета», — сказал Карючин.

Заместитель управляющего омским отделением Сибирского ГУ Центробанка РФ Владимир Антипов сообщил, что решение о выпуске монеты к юбилею Омска было принято еще в 2012 году. «Банком России выполнен графический эскиз монеты, на аверсе которой изображен государственный герб России, указан номинал — 3 рубля ‑ и обозначение драгоценного металла — серебро 925 пробы. На реверсе — изображение театра драмы и Успенского собора и надпись «Омск осн. в 1716 г.», — отметил Антипов.

Стоимость монеты — около 3 тысяч рублей. Большая часть тиража останется в Омске. Напомним, юбилейные монеты, посвященные городам, выпускались в честь 1000-летия Казани, 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы.

ЧП с теплоходом

Омская транспортная прокуратура провела проверку по факту остановки двигателей прогулочного теплохода «Москва-45». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 июля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, 15 июня теплоход «Москва-45» ОАО «Омский речной порт» выполнял прогулочный рейс с отправкой от Речного вокзала Омска. Около 19:00 по местному времени в момент движения судна вниз по реке Иртыш произошла остановка его двигателей. Теплоход течением отнесло к набережной города.

Чтобы доставить к речному вокзалу находившихся на борту пассажиров (45 человек), на место прибыл теплоход «Зинченко», принадлежащий Омскому речпорту.

В ходе проведенной проверки установлено, что вопреки требованиям закона старший диспетчер ОАО «Омский речной порт» выдал диспетчерское распоряжение на часовую прогулку речного судна по реке Иртыш в отсутствие на борту теплохода капитана-механика. Управлявший теплоходом старший помощник капитана не обеспечил необходимый запас топлива на речном судне, что и стало причиной остановки его двигателей.

Кроме того, начальник службы эксплуатации ОАО «Омский речной порт» выпустил теплоход в рейс с назначением на должность рулевого-моториста без квалификационного свидетельства.

По результатам проверки генеральному директору Омского речного порта внесено представление. В отношении диспетчера, старшего помощника капитана и начальника службы эксплуатации возбуждены административные производства.

Город преображается

Продолжается подготовка к 300-летию Омска.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, к участию в юбилейных торжествах привлекут около 1 000 волонтеров и народных дружинников.

По информации департамента общественной безопасности мэрии, места проведения праздничных мероприятий будут обследовать непосредственно перед началом событий с использованием специальных технических средств и служебных собак. Расчет потребности личного состава УМВД России по городу Омску произведен и находится на согласовании. Пожарные, медики, а также специалисты, обеспечивающие бесперебойную работу энергосистемы и связи, подтвердили свою готовность. Кроме того, к охране общественного порядка будут привлечены члены добровольных народных дружин города, представители казачества, частные охранные предприятия.

В рамках подготовки к юбилею Омска продолжается реконструкция улицы Ленина. Подрядчик обещает выполнить работы в установленный срок — до 31 июля. В настоящее время на объекте выполняются работы по обустройству тротуаров с гранитным покрытием, набивных и беговых дорожек в прилегающих скверах, ремонт фасадов зданий, устройство сетей наружного освещения и архитектурной подсветки фасадов, ремонт подземного пешеходного перехода, озеленение территории.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпразднует 300-летие в августе текущего года.