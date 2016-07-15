Ульяновск, 15 июля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Спецтехнику получат МБУ «Дорремстрой» и «Городской центр по благоустройству и озеленению», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Илосос

Два илососа и две каналопромывочные машины для обслуживания систем ливневой канализации уже прибыли в распоряжение ульяновских предприятий и приступили к работам с 13 июля. Вторая часть спецтехники прибудет в Ульяновск до конца текущей недели, полностью поставка должна завершиться к середине августа.

В том числе, закуплены 25 комбинированных дорожных машин, которые предназначены для сгребания снега, подметания и обработке проезжей части противогололёдными реагентами зимой и поливомоечных работ летом, отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков.

Как отмечают в мэрии, для очистки тротуаров и дорог приобретаются трактора МТЗ с отвалами и щётками. Приобретены прицепные подметальные машины и автопылесосы, которые будут удалять с магистралей смёт и грязь, автовышка для работы с зелёными насаждениями.