Москва, 15 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Теракт в Ницце в очередной раз продемонстрировал необходимость координировать антитеррористическую деятельность на международном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил депутат Госдумы, глава группы дружбы с парламентом Швейцарии Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ницца на карте

«Россия хорошо знает, что такое терроризм. Поэтому в эти трагические минуты все наши мысли и чувства с народом Франции. Убежден, что Россия и Франция, вместе с мировым сообществом должны продолжить бескомпромиссную борьбу с этим злом», — заявил Гутенев.

Целенаправленные террористические атаки, которые сотрясают Францию, указывают на то, что речь идет о попытках нанести удар в самое сердце европейской цивилизации, считает депутат: «Мы видим, что деятельность террористов не распалена, выбран именно объект в Европе, причем, намеренно объект, который обладает одним из самых больших культурных потенциалов. А это значит, что предпринимаются попытка нанести удар в сердце европейской культурной цивилизации».

На этом фоне совершенно недопустима позиция некоторых государств, которые предпочитают разделять террористов на «хороших» и «плохих», подчеркнул парламентарий. «Следовало ожидать, что те страны, которые наряду с «плохими» террористами различают и «хороших», рано или поздно могут столкнуться с событиями, подобными тем, что происходили и происходят сейчас во Франции», — отметил парламентарий.

«Тех политиков, которые продолжают бороться с «ветряными мельницами», трагедия Франции должна заставить по-иному взглянуть на современное политическое пространство», — добавил Гутенев.

Теракт потряс Францию вечером 14 июля, когда в республике проходили праздничные мероприятия в честь дня взятия Бастилии. Грузовик, за рулем которого находился 31-летний уроженец Туниса, въехал в людей на набережной. По последним данным, жертвами теракта стали более 80 человек.