Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 15 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. На Ямале в Новом Уренгое руководство коммерческой организации попалось на невыплате работникам заработной платы. Деньги не выплачивались больше года, а общая сумма долга превысила 27 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

ИА REGNUM Рубли

Речь идёт про ООО «СтройСервисГрупп». Деньги не выплачивались с января 2015 по март 2016 года. Сейчас следователи устанавливают количество пострадавших работников.

Следователи уже навестили офис организации и изъяли бухгалтерские документы. Директора ООО ищут.

По данным издания Znak.com, всего в ямальской компании работают около 150 человек. В 2016 году против ООО уже подано 11 исков на общую сумму 146 млн рублей.