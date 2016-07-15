Калуга, 15 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Калуге вынесен приговор в отношении 44-летнего исполнительного директора коммерческой организации, допустившего нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее смерть человека.

juslex.ru Судья

Как сообщил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь, следствием и судом установлено, что 14 декабря 2015 года осуждённый, в нарушение правил по охране труда, допустил 32-летнего потерпевшего, не имеющего разрешения на осуществление работ на высоте, к выполнению монтажных работ.

Эти нарушения привели к тому, что потерпевший, выполняя работы на высоте по укладке кабеля на опору в районе деревни Колюпаново города Калуги, упал с высоты опоры, и получил телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в лечебном учреждении.

В ходе предварительного следствия был проведён комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены все обстоятельства совершённого преступления.

Во время судебного разбирательства осуждённый свою вину признал в полном объеме. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.