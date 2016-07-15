Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Супружеская пара Самойловых из Ростова-на-Дону ужинала на набережной Ниццы в момент совершения теракта. На видео Анны Самойловой попали кадры, на которых запечатлены посетители ресторана уже после того, как грузовик, управляемый террористом, въехал в толпу, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

facebook.com Стоп-кадр из видео Анны Самойловой

«Знаете, это страшно, когда сидишь спокойно, потом стрельба, бегут люди, прыгают вниз, бросают вниз детей, паника! Крик. И все прячутся, плачут, зовут по именам близких», — написала ростовчанка на своей страничке в Facebook. Перед этим Анна Самойлова опубликовала фотографию с празднества Дня взятия Бастилии.

Напомним, что накануне вечером, 14 июля на Английской набережной в Ницце проходил праздник, приуроченный ко Дню взятия Бастилии. Внезапно в толпу людей въехал грузовик и намеренно проехал несколько сотен метров, давя людей. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией. В результате теракта погибли более 80 человек, в том числе одна гражданка РФ. Предположительно, это была жительница Москвы.