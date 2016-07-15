Кемерово, 15 июля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. С начала 2016 года более 4,6 тыс. семей кузбассовцев получили бесплатно по 4 т угля. Благотворительная акция проводится по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева с 1998 года и приурочена к Дню шахтера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

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В целом 11 тыс. семей получат в этом году гуманитарный уголь, как его называют сами жители. В акции участвуют представители старшего поколения с размером пенсии не выше 150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству. В Прокопьевске уголь получили 109 семей. Всего бесплатным топливом будут обеспечены 800 семей. В Новокузнецке уголь планируется доставить 582 семьям. Он уже поступил на муниципальные склады в полном объеме.