Москва, 15 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Москве скорбят по жертвам теракта в Ницце. С раннего утра 15 июля москвичи и гости столицы несут к зданию посольства Франции цветы, свечи и записки со словами поддержки и призывами молиться за погибших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к посольству Франции в Москве

Около здания посольства установлен постамент с книгой, где пришедшие оставляют слова поддержки. Свои соболезнования выражают и пользователи социальных сетей. Каждую секунду появляются комментарии и фотограции с хэштегом #prayfornice:

@Forever_drink: «Никогда не любил салюты. Они похожи на выстрелы. Теперь ассоциация будет слишком стойкой, чтобы просто задвинуть ее подальше»

@elinaplshkva: «Жить становится всё страшнее».

@__Juska__: «Хватит проливать кровь ни в чем не повинных людей».

@nastiamayeva: «Приношу соболезнования родным погибших. Надеюсь, когда-нибудь этот мир станет лучше».

@BiebsHeaven: «Woke up to the shocking news of what happened in Nice. My thoughts are w/ the victims& their families». («Проснулся от шокирующих новостей из Ниццы. Мои мысли с жертвами и их семьями»).

@EmilyCutler_X: «Heartbroken for these innocent people and their families». («Сердце болит за этих невинных людей и их семьи»).

@T_Helen_S: «I am extremely sad to hear what happened in Nice. My thought are with families of the victoms… i hope these attacks will stop». («Ужастно грустно слышать о том, что произошло в Ницце. Мои мысли с семьями жертв… Надеюсь, эти теракты прекратятся»).

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «В Ницце, связанной с Москвой многовековой историей, напали на ни в чем не повинных граждан. Соболезную семьям погибших. Мы разделяем вашу боль», — подчеркнул он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, трагедия в Ницце произошла вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии. После фейерверка в толпу людей врезалась грузовая машина. Проехав сотни метров по живым людям, водитель открыл огонь на поражение.