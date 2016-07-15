Калуга, 15 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум.



kaluga24.tv Планируется развертывание сети цифрового телевизионного вещания с достижением охвата свыше 90% населения

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключил с Калужской областью соглашение, в рамках которого предприятие поможет региону развить сеть цифрового телевизионного вещания. Со стороны региона реализацией соглашения займутся министерство внутренней политики и массовых коммуникаций и ООО «ТРК «Ника», сообщает 15 июля корреспондент ИА REGNUM.

Итогом работы сторон в рамках документа должно стать построение современной телекоммуникационной сети, отвечающей задачам максимального обеспечения доступности информации для широкого круга населения области.

Генеральный директор концерна Ян Новиков подчеркнул, что это первый региональный проект подобного рода. В рамках проекта планируется поэтапное развертывание сети регионального цифрового телевизионного вещания начиная с Калуги и Обнинска с достижением охвата свыше 90% населения. Создаваемая сеть станет инновационной основой современного информационного пространства, обеспечивая конституционные права граждан на доступ к информации. Создание сети планируется осуществить в рамках частно-государственного партнерства.

Между тем, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при распространении телерадиовещательных программ в аналоговом формате около 1,5 млн человек, проживающих примерно в 10 000 населенных пунктах России, не охвачены телевизионным вещанием, и еще около 3,7 млн человек имеют возможность принимать только одну телевизионную программу. При этом около 65% населения страны не могут получать пять и более телевизионных программ из-за низкого уровня развития инфраструктуры распределения телевизионного сигнала.