Севастополь, 15 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Разработчики Генерального плана Севастополя предложили перенести производственные мощности «Севморзавода» из Южной бухты в Инкерман и развивать ВМФ РФ на Северной стороне Севастопольской бухты. Освободившиеся территории запланированы под жилую застройку, общественно-деловой центр и зоны рекреации. Авторы идеи не обсуждали свои планы с руководством Объединенной строительной корпорацией (ОСК) и Минобороны. Об этом говорилось 14 июля в ходе очередного этапа обсуждения концепции Генплана Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

doukasnik Судостроение

Разработчики считают обоснованным перенос мощностей «Севморзавода» (СМЗ), поскольку нынешняя площадка судостроительного завода имеет очевидные недостатки — «стесненную территорию» и старые строения и оборудование, требующие полной замены.

«Здесь расположены небольшие по размерам два старых дока, и небольшая территория — 30 га. На Инкерманской площадке территория для развития достаточна — 111 га. Она хорошо обеспечена железной дорогой. Имеет потенциал для создания больших современных 350-метровых доков и 300-метрового стапеля», — сказал в своем докладе представитель разработчика Андрей Гнездилов.

Авторы предлагают использовать освободившуюся территорию для создания нового делового центра с переносом административных органов власти, а также возвести пешеходный мост через Южную бухту.

«Это предложение с градостроительной точки зрения, может быть, и правильное, но с точки зрения экономических реалий нуждается в дополнительном изучении», — раскритиковал предложение вице-губернатор Алексей Еремеев. Он считает, что необходимо обеспечить соблюдение баланса интересов жителей города, «Севморзавод» несет для города определенную «историческую нагрузку». Кроме того, ОСК планирует инвестировать в модернизацию СМЗ семь млрд рублей, напомнил Еремеев.

«К такого рода решению нужно крайне аккуратно подходить. И все аспекты такого решения — исторические, экономические, градостроительные — анализировать. Поэтому постараемся подходить сбалансированно к любым решениям, которые будут приниматься при разработке генплана, чтобы обеспечить соблюдение баланса интересов жителей города, хозяйствующих субъектов, Черноморского флота для того, чтобы конфликтных ситуаций по итогам утверждения генплана не было», — подчеркнул Еремеев.

Разработчики также озвучили планы по застройке, по их мнению, «брошенных воинских частей».

«Мы предложили развивать базу ЧФ на Северной стороне, создать крупный логистический центр на Мекензиевых горах, который фактически играет роль сухого порта для военно-морской базы», — заявил Гнездилов.

Авторы объясняют свою идею развития военной инфраструктуры вдоль Маячной и Сухарной балок и на 14-ь причале наличием там «ж/д ветки как удобного пути для перевалки крупных грузов, подвоза и снабжения» для нужд военных.

Московские разработчики также убеждены, что территория 24-го военного завода ЖБИ в Артбухте может «развиваться как жилой район со среднеэтажной жилой застройкой, нормальной городской планировочной сеткой».

«Мы не претендуем на освобождение Стрелецкой бухты от базы ракетных катеров, хотя это было бы верно. Стоянка подводных лодок и Минная стенка (в Южной бухте) в этом предложении рассчитаны как военные, хотя считаем верной всю Южную бухту сделать гражданской. Мы совершенно ясно даем решение по военному и промышленному использованию восточной части Севастопольской бухты, что наш взгляд абсолютно обоснованы и автомобильной, и железнодорожной доступностью, и способом обслуживания».

«Это не было согласовано с нами. Оно также дискуссионно и с точки зрения реализации вызывает определённые сомнения», — в свою очередь, заявил заместитель губернатора Еремеев. Он предложил обсуждать подобные вопросы, учитывая планы Минобороны на принадлежащие им территории.