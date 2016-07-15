Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань потребовал от спецслужб обеспечить комфорт и безопасность горожан в зной. По информации регионального МЧС, температура воздуха будет превышать 40-градусные отметки в дневные часы вплоть до начала следующей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Поливальная машина

Так, Горбань распорядился сформировать спецотряд из поливальных машины. Техника будет днём остужать асфальт, а ночью орошать газоны и цветники. Привлекут машины при необходимости для тушения возгораний и пожаров. Экстренные службы заступили на дежурство в наиболее опасных районах областного центра и на транспортных артериях. В режиме повышенной готовности работают энергетики.

Главы АТП должны проверить перед каждым выходом транспорта на линию исправность кондиционеров, обеспечить необходимую вентиляцию. В городе пока курсируют восемь автобусов с климат-контролем, 14 автобусов малой вместимости и один трамвай.

Отметим, что экстренное предупреждение распространено для всех жителей Ростовской области. Чрезвычайное ведомство напоминает правила поведения на жаре для тех, кому необходимо выйти из дома. Сердечникам и людям с сосудистыми заболеваниями рекомендовано оставаться дома.