Жара в Ростове-на-Дону: спецотряд техники и спасатели готовы к зною
Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань потребовал от спецслужб обеспечить комфорт и безопасность горожан в зной. По информации регионального МЧС, температура воздуха будет превышать 40-градусные отметки в дневные часы вплоть до начала следующей недели, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Так, Горбань распорядился сформировать спецотряд из поливальных машины. Техника будет днём остужать асфальт, а ночью орошать газоны и цветники. Привлекут машины при необходимости для тушения возгораний и пожаров. Экстренные службы заступили на дежурство в наиболее опасных районах областного центра и на транспортных артериях. В режиме повышенной готовности работают энергетики.
Главы АТП должны проверить перед каждым выходом транспорта на линию исправность кондиционеров, обеспечить необходимую вентиляцию. В городе пока курсируют восемь автобусов с климат-контролем, 14 автобусов малой вместимости и один трамвай.
Отметим, что экстренное предупреждение распространено для всех жителей Ростовской области. Чрезвычайное ведомство напоминает правила поведения на жаре для тех, кому необходимо выйти из дома. Сердечникам и людям с сосудистыми заболеваниями рекомендовано оставаться дома.