Улан-Батор, 15 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провели трехчасовые переговоры «на полях» саммита «Европа-Азия» (АСЕМ) в Улан-Баторе. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявила после переговоров сама канцлер Германии.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

По словам Меркель, стороны обсудили ситуацию на Украине и сошлись во мнении, что необходимо выполнять Минские соглашения.

Между тем пресс-служба премьер-министра РФ сообщила, что Медведев и Меркель в ходе встречи обсудили также торгово-экономические отношения России и ЕС, а также «затронули ключевые вопросы российско-германского сотрудничества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.