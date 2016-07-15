Москва, 15 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. «По предварительной информации в теракте погибла одна москвичка. Данные уточняем», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Dendy Husi Первый момент теракта

Напомним, ранее в МИД подтвердили гибель одного гражданина России в теракте во французской Ницце.

В связи со сложившейся опасной ситуацией, к отдыхающим из России обратились представители Ростуризма, рекомендовав не покидать без необходимости мест проживания: «Ростуризм рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории Франции, соблюдать следующие меры безопасности: проявлять повышенную бдительность, не покидать без крайней необходимости мест проживания, избегать мест большого скопления людей, следовать указаниям местных властей».

Напомним, вечером 14 июля, на Английской набережной в Ницце в толпу людей, празднующих День взятия Бастилии, въехал грузовик. Он намеренно проехал несколько сотен метров, давя гуляющих, после чего их машины открыли огонь на поражение.