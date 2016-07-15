Ярославль, 15 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Жительница Ярославля Мария Белюсова стала очевидцем трагедии, произошедшей в Ницце 14 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К счастью, Мария не пострадала, но произошедшее повергло ее в шок.

nastyachernikova720 Траурные цветы

О том, что случилось на Английской набережной, и о своих впечатлениях от трагедии Мария Белюсова написала на своей странице в Facebook.

«Знаю Ниццу без малого 9 лет! Лазурное море, солнце, дети? улыбки… Курорт, со своим размеренным и неспешным ритмом жизни и огромным количеством туристов в летнее время. Четверг, 14 июля 22:30 (по Франции) — только что закончился салют на promenade des Angles, но тысячи людей не спешат расходиться.

Гуляют, смеются, катают детей на карусели в центре набережной. И вдруг ужас, леденящий кровь! Тысячи людей, бегущих со всех сторон от тебя! Все с детьми! Все кричат! Плачут! Паника! Звуки сирен полиции и скорой, со всех сторон! В общем, я была именно там, где и произошел весь этот кошмар… Очень много погибших, много раздавленных в толпе людей, пытавшихся спасти себя и детей. Нет слов… Ужасающая трагедия!» — рассказала Мария Белюсова.