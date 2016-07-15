Курган, 15 июля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Кургане начальник Эксплуатационного локомотивного депо Игорь Шиловских стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте.

severpost.ru Уголовное дело

Следствие считает, что в мае-июне подозреваемый якобы привлекал работников депо к выполнению строительных и хозяйственных работ на дачном участке, принадлежащем его близким родственникам. При этом люди были обязаны трудиться и по основному месту работы. Более того, часть зарплаты рабочие будто бы получили незаконно.

Деятельность должностного лица пресекли сотрудники СКР и ФСБ.

Агентству Znak.com Шиловских заявил, что пока не готов прокомментировать ситуацию. На интернет-форумах пользователи по-разному относятся к уголовному преследованию руководителя, но многие уверены, что он мог кому-то помешать, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Отметим, в мае Шиловских стал победителем праймериз. Планировалось, что его кандидатура будет выдвинута на довыборах в Курганскую гордуму. Но пока документы в избирком от него не поступили.