Москва, 15 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Во французской Ницце в результате теракта погибла одна гражданка РФ, еще одна россиянка получила ранения. Такое сообщение консульский департамент МИД РФ опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

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«Среди погибших и пострадавших много иностранцев, в том числе россияне, — говорится в сообщении. — Погибла одна россиянка, ее подруга ранена».

При этом консульский департамент отмечает, что местонахождение еще троих граждан РФ пока не известно.

«Генконсульство России в Марселе уточняет информацию о пострадавших», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля на набережной в Ницце грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией. По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека.

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