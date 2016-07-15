Москва, 15 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги первой серии электронных аукционов на право торговать через автоматы «Молоко, молочная продукция». Как сообщили ИА REGNUM в департаменте города Москвы по конкурентной политике, вскоре молоко вечерней дойки появится в ВАО, СВАО, СЗАО, ЗелАО, ЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО.

Myriams-Fotos Молоко

В 22 аукционах приняли участие 52 претендента, то есть по два участника на лот. Как отметил глава департамента Геннадий Дегтев, превышение начальной стоимости по контрактам составило 25%. «Такие показатели были ожидаемы: молочный рынок — специфичная, сложная отрасль. Здесь необходим определенный опыт организации бизнеса, умение правильно просчитать маркетинговые ходы, чтобы в максимально короткое время приучить потребителя приобретать молочную продукцию в автоматах», — заявил он.

Итоговая стоимость договоров на право поставить аппарат варьировалась в пределах от 1,6 млн до 2,2 млн рублей в месяц. С победителями заключат договоры сроком на 5 лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, первые автоматы для продажи молока появились в 2009 году в Казани. В Москве право торговли через аппараты в 27 точках выставили на торги в июне 2016 года.