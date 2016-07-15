Москва, 15 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Россия выступает за продолжение женевских переговоров по Сирии. Об этом 15 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Башар Асад

«Продолжение женевских переговоров — то, за что выступает Россия, поскольку только путем продолжения Женевского процесса возможен выход на политическое урегулирование. Что касается судьбы Асада, то здесь хорошо известная позиция России не претерпела каких-либо изменений», — сказал Песков.

По его словам, 15 июля пройдёт «основной день» переговоров по ситуации в Сирии, и ключевые оценки «прозвучат в исполнении министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри».

Напомним, Джон Керри находится с двухдневным визитом в Москве. Накануне он провёл встречу с Владимиром Путиным. 15 июля, на первую половину дня, у Керри запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.