Москва, 15 июля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Европа может стать привлекательной площадкой для террористов из-за вызываемого там максимального резонанса их действий. Тем не менее, в России также есть религиозные фанатики, и «один день без теракта приближает нас к теракту». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

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«Пора прекратить прятать голову в песок. Очень часто говорят, что терроризм не имеет национальности, религии, но это — позиция страуса, прячущего голову в песок. И религия и национальность у терроризма есть. Такие разговоры отдают пораженчеством», — отмечает эксперт.

Тем не менее, по словам политолога, никто не застрахован от трагедии. Фанатики есть везде, в том числе и в Российской Федерации.

«Слава Богу, что сейчас нигде ничего не взрывается, но как писал один писатель: «Один день без теракта приближает нас к теракту», поэтому я думаю, что французы пусть сами разбираются со своими проблемами, а мы будем разбираться со своими. Думаю, что мы можем сколько угодно кивать на Европу, которая не может справиться с терроризмом, но она привлекательна в качестве некой площадки, ведь терроризм держится на страхе, а цель террористов — чтобы о них рассказали. Они выбирают те мишени, где резонанс будет максимальным. Надо ужесточать борьбу с терроризмом, но давать советы французам я бы воздержался», — заключил Калачев.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь. По предварительным данным, жертвами теракта стали не менее 80 человек, около 120 — ранены. Во Франции продлен режим чрезвычайного положения.