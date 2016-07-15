Москва, 15 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри, которая состоялась 14 июля в Москве, длилась на протяжении трех часов. Об этом, как передает ВВС, заявил представитель госдепартамента США Джон Кирби.

ИА REGNUM Владимир Путин и Джон Керри

По его словам, Путин и Керри в ходе переговоров обсудили возможности усиления борьбы с террористическими группировками «Исламское государство» (запрещена в России) и «Джабхат Аль-Нусра» (Запрещена в России).

Кирби также добавил, что госсекретарь США выразил российской стороне озабоченность в связи с неоднократными нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны официального правительства Сирии.

Агентство Reuters отмечает, что Керри якобы предлагал Москве создать информационный центр, где военные РФ и США будут обмениваться разведданными и координировать авиаудары по боевикам в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри прошла 14 июля в Кремле. Начало встречи было перенесено из-за того, что американский дипломат опоздал с прибытием в российскую столицу. В Москву он прибыл из Парижа, где принимал участие в праздновании Дня взятия Бастилии.

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