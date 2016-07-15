Москва, 15 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Россия будет делать всё для продолжения борьбы с терроризмом. Об этом 15 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

pnp.ru Террористы

«В России хорошо знают, что это такое, и намерены и дальше делать все, что может российская сторона, для продолжения борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, которым нет и не может быть оправдания», — сказал Песков.

По его словам, в России «самым решительным образом осуждают терроризм».

Напомним, теракт во французской Ницце произошёл накануне поздно вечером. В толпу собравшихся на набережной людей, пришедших для того, чтобы посмотреть праздничный салют в честь годовщины Дня взятия Бастилии, въехал грузовик и начал наезжать на людей, совершая зигзаги. По имеющейся информации, грузовик в общей сложности проехал около двух километров, наезжая на людей, после чего террорист, находившийся за рулём, был ликвидирован. Некоторые очевидцы утверждают, что в толпе была слышна стрельба. По последним данным, погибли более 80 человек, в том числе одна гражданка РФ.