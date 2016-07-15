Вологда, 15 июля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. За десять лет производство черной икры в регионе выросло в семь раз. Сейчас в садках, расположенных в теплых водах Череповецкой ГРЭС в Кадуйском районе Вологодской области, в прошлом году было произведено порядка 23 тонн икры. При этом, вологодское предприятие является одним из немногих в мире, где деликатес вырабатывается прижизненным способом, при котором при получении икры не уничтожается сама рыба.

Lebensmittelfotos Черная икра

«Если десять лет назад в регионе производилось не более 3,5 тонн икры, то теперь — более 20 тонн. Постепенно черная икра становится такими же вологодским брендом, который знают во всем мире, как вологодское кружево, лен, вологодское масло. Отмечу, что нам удалось договориться на уровне Правительства РФ о том, что как минимум до 2020 года угольные энергоблоки Череповецкой ГРЭС продолжат работу, а, значит, продолжит свое развитие и кадуйское предприятие», — рассказал ИА REGNUM губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Вологодская область, по официальной статистической информации, производит до 60% от всего объема икры осетровых нашей страны. Входит она и в число мировых и европейских лидеров. Так, лишь одна из китайских компаний производит на сегодняшний день гораздо больше черной икры, чем вологжане, — порядка 40 тонн в год.

«Наша продукция экспортируется в несколько десятков стран мира, популярная она и в России. Сейчас наша основная задача — увеличить поставки продукции на внутренний вологодский рынок. Пока в год мы продаем на Вологодчине 100 килограммов икры. В планах увеличивать объем реализации на 30−50% ежегодно», — рассказал нашему агентству руководитель бизнеса Михаил Новиков.

Планирует Вологодская область нарастить и производство товарной рыбы. Ежегодный прирост на сегодняшний день составляет 20%. Только за первый квартал 2016 года было произведено 74 тонны.