Рига, 15 июля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Находящимся во Франции латвийцам на данный момент стоит остерегаться мест скопления народа и массово посещаемых мероприятий, а также внимательно следить за новостями, заявил в передаче «Утренняя панорама» на канале ЛТВ посол Латвии во Франции Имант Лиегис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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В свою очередь пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс заявил, что на данный момент в распоряжении МИД Латвии нет информации о том, что в ходе теракта в Ницце могли пострадать подданные Латвии.

Дипломат также отметил, что с вопросами относительно своих родственников латвийцы могут обращаться, позвонив в МИД по телефону для чрезвычайных ситуаций. Он также пояснил, что в ходе дня министерство будет постоянно поддерживать связь с государственными органами Франции, чтобы быть в курсе происходящих событий.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь. По предварительным данным, жертвами теракта стали не менее 80 человек, около 120 — ранены. Во Франции продлен режим чрезвычайного положения.

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