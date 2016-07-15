Пекин, 15 июля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии обновленного Hyundai Verna, известного в России как Hyundai Solaris, без камуфляжной пленки. Официальная премьера новинки от Hyundai состоится осенью на международном автосалоне в Чэнду.

autohome.com.cn Hyundai Solaris

Ранее в СМИ поступали противоречивые данные о технических характеристиках автомобиля. По неподтверждённым данным, физические габариты обновленного седана от Hyundai практически не изменились — 4380×1728 мм при колесной базе в 2600 мм, пишет «Тайпин цичэ».

Силовая установка будет представлена следующими версиями двигателей: 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым мотором, мощность которого составляет 123 л.с. Данные двигатели будут устанавливаться в китайских Hyundai Verna, в России новинка может поступить с другими агрегатами.

Старт мировых продаж намечен на начало следующего года. Производитель пока не раскрывает стоимость новинки.