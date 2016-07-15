Воронеж, 15 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. 35 студентов четвертого курса Обнинского института атомной энергетики (НИЯУ МИФИ), приехавших учиться в Россию из Турции, прошли стажировку на Нововоронежской АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщили в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

Лаппи Нововоронежская АЭС

Производственная практика турецких студентов длилась две недели: в это время будущие инженеры-атомщики осваивали системы реакторного отделения инновационного энергоблока №6 с реактором ВВЭР-1200.

«Мы будем первыми инженерами на подобной станции, которая строится у нас на Родине. Это большая ответственность, — рассказал студент НИЯУ МИФИ, гражданин Турции Тюркел Ренгин. — Во время практики мы задавали много вопросов, и получали на них полные и открытые ответы. Я убедился, что в России самые лучшие атомные электростанции и самые лучшие преподаватели».

На данный момент — это первая группа студентом из Турции, которые изучают атомную энергетику в российском вузе. Для того, чтобы попасть в нее, молодые люди прошли жесткий отбор у себя на родине, в том числе на знание русского языка. После окончания вуза их ждет трехлетняя стажировка в России, а затем — работа в Турции: по контракту не менее 15 лет.

Нововоронежская АЭС является первой в России станцией с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Всего было построено пять энергоблоков: первый был пущен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. На данный момент в работе остаются три блока — третий, четвертый и пятый. Кроме того, ведется работа по возведению двух инновационных энергоблоков мощностью 1200 МВт: 20 мая реакторная установка инновационного энергоблока №6 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).