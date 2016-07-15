Ярославль, 15 июля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области официально отказались заключать с ТГК-2 контракт на поставку тепловой энергии во второй половине 2016 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ресурсоснабжающей организации, причиной полицейское ведомство указало отсутствие средств.

здание УМВД по Ярославской области

Собственно, у УМВД нет лимитов бюджетных обязательств на оплату коммунальных услуг — то есть «живых денег», расписанных на эти цели. При этом, как отмечают в ТГК-2, силовики предлагают компании продолжить поставки тепла и горячей воды в здания ведомства на условиях постоплаты — до конца января 2017 года. Энергетики называют такие условия неприемлемыми и подчеркивают, что при отсутствии финансирования со стороны федеральных ведомств серьезные проблемы с теплоснабжением возникнут и у других силовых ведомств региона — УФСИН, ФСО. Некоторые объекты Ярославского МЧС также уже остались без горячей воды. Причем полицейское ведомство и МЧС имеют задолженности по оплате поставленной ранее теплоэнергии на сумму 2,29 и 2,94 млн руб. соответственно.

«ТГК-2 неоднократно обращалась к руководству Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел с просьбой урегулировать вопрос финансирования подведомственных объектов. Однако проблема до сих пор не решена. В Ярославле дефицит лимитов, выделенных на оплату тепловой энергии во втором полугодии 2016 года для МВД составляет 14,5 млн руб., для МЧС — 6,95 млн руб», — говорится в официальном сообщении ТГК-2.

В компании отмечают: подобное положение сложилось не только в Ярославле — аналогичным образом обстоят дела во многих регионах России. В июле Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и Совет производителей энергии, объединяющий несколько десятков генераторов, обратились к министру энергетики РФ с просьбой решить вопрос на уровне министерского взаимодействия.

В УМВД России по Ярославской области ситуацию традиционно не комментируют, ссылаясь на то, что она «не зависит от управления».