Москва, 15 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Спецслужбы европейских стран не осознают всей серьезности террористической угрозы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», член ОП РФ Антон Цветков, комментируя произошедший накануне теракт во Франции. Он отметил, что вероятность появления новых терактов в Европе крайне велика.

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«Я считаю, что реально французские спецслужбы оказались не готовы к теракту. Европа достаточно расслаблено себя ведет. Они давно уже должны были понимать, заходя на восток, что террористы придут к ним. В основном, что они предпринимают, можно назвать так — театр безопасности. Даже элементарные вещи не предпринимаются. Они совершили локальную ошибку. Если посмотреть на проведение массовых мероприятий в России, то все заезды транспорта блокируются тяжелой техникой. А здесь, еще раз подчеркиваю, что очевидно было», — сообщил Цветков.

Председатель президиума «Офицеры России» подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом. «Если предложение было бы принято, то было бы меньше террористических актов. Именно объединение потенциала лидирующих стран привело бы к уменьшению количества терактов», — отметил он.

По мнению Цветкова, властям Франции необходимо принимать любую помощь, которая может привести «не только к выяснению виновных, но и к уменьшению вероятности появления новых терактов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ницце в разгар празднования Дня взятия Бастилии произошел террористический акт. На главную набережную вылетел грузовик и врезался в толпу прогуливающихся людей. Машина намеренно начала давить людей, проехав два километра, затем водитель открыл огонь из пистолета.