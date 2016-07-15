Якутск, 15 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Сколько стоит сплав по рекам Якутии, почему из бюджета не дали потратить 129 млн на Интернет, зачем представительница «Единой России» баллотируется в Госдуму по одномандатному округу без партийной поддержки, кому будут раздавать гектары Амгинского района и сколько ещё депутатов из республики могут остаться без мандатов — в обзоре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сплав по реке

Дорогое удовольствие

ИА YakutiaMedia публикует подборку популярных речных маршрутов и цен на экстремальный туризм в Якутии. СМИ выяснило, что сплавиться по рекам Якутии — это дорогое удовольствие и не каждому по карману. Кроме того, с клиентами туркомпании работают только по предварительным заявкам.

Популярен у туристов сплав по реке Буотома, стоимость путешествия — 7 тысяч рублей с человека. В стоимость входят трансфер, катамаран и услуги гида. За сплав по реке Синяя на байдарках нужно заплатить 27 тысяч рублей, на катамаранах — 35 тысяч рублей. В цену входят трансфер, пользование байдаркой или катамараном, билет в природный парк «Ленские столбы», турснаряжение, продукты и услуги гида. Путешествие длится 8−10 дней.

УФАС на чеку

Объявленный на сайте госзакупок конкурс был «заточен» под одну компанию, сделали вывод в антимонопольной службе республик, ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания».

Как пишет News.Ykt.ru, получатель субсидии должен был обеспечить инфраструктуру для подключения к сети в 148 селах Якутии, размер гранта — 129 млн рублей. Конкурс был объявлен министерством связи и информационных технологий Якутии 18 мая, а 20 мая госпредприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» (ТЦТР) объявило открытый конкурс на поставку комплектов телекоммуникационного оборудования. В техническом задании конкурса заказчик прописал требование, чтобы поставщик обеспечил доставку комплектов оборудования на место эксплуатации. А местом установки указаны те же 148 населённых пунктов республики, которые значатся в информации Минсвязи об объявлении отбора получателей гранта.

На это совпадение обратило внимание ООО «Экспресс сеть» и подало жалобу в Якутское УФАС на нарушение закона о защите конкуренции. Компания поделилась с антимонопольной службой подозрениями о существовании предварительного соглашения между министерством и возможным получателем гранта — ТЦТР. Антимонопольная служба решила, что жалоба на действия минсвязи при проведении грантового конкурса обоснованная и вынесла предупреждение в адрес ведомства.

«На основании этой жалобы мы подали иск в Верховный суд Якутии. — сообщил директор компании «Экспресс сеть» Григорий Васильев. — Рассмотрение дела отложено на 30 дней. Мы считаем, что грант «заточен» под одного победителя — ГУП «ТЦТР». На самом деле субсидия должна идти по нескольким лотам. Тогда за эти средства могли бы побороться подрядчики на местах. Техническая заявка данного конкурса никакой сложности не представляет. Если объяснять совсем простым языком, то речь идёт о покупке «тарелок» и установке роутеров».

В ТЦТР на запрос News.Ykt.Ru ответили, что предварительного соглашения не было. В Министерстве связи и информационных технологий Якутии комментировать ситуацию, сославшись на занятость, отказались. Конкурс на отбор получателя гранта на устранение цифрового неравенства в 148 населённых пунктах на основании предупреждения УФАС отменён.

Кто обидел депутата?

Аартык.ру публикует материал, в котором рассуждает о причинах выдвижения на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженки Алёны Атласовой, депутата Госсобрания Якутии, сопредседателя ОНФ и члена «Единой России». Таким образом она хочет отомстить главе республики, полагает информагентство: «Ходили такие разговоры, что Атласова требовала к своей персоне исключительно трепетного отношения при формировании постоянных комитетов парламента».

Своим выдвижением, считает региональное СМИ, Алёна Атласова поставила крест на своей политической карьере и может на попасть в Госсобрание на второй срок, потому что выдвинулась наперекор воле главы республики.

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Гектары — молодым фермерам

Свободных земель в Амгинском улусе не так много, поэтому имеющийся резерв муниципальные власти намерены предложить молодым и начинающим фермерам, пишет ЯСИА. Как считает глава района Николай Архипов, «дальневосточные», как и «якутские» гектары позволят развивать сельскохозяйственное производство — основу экономики муниципалитета. По его словам, работы по постановке на учёт в муниципалитете участков, уже розданных, но не внесённых в кадастровый рееср, в районе планируют завершить к 1 октября 2016 года.

«У нас есть пастбища, пашни, но свободных участков мало. Всего в улусе 26 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из которых на сегодняшний день оформлено порядка 20 тысяч», — подчеркнул Николай Архипов.

Район расположен в центральной Якутии, поэтому практически нет проблем с транспортной доступностью. Кроме того, здесь издавна занимаются животноводством, растениеводством, хлебопашеством. «Инициатива по предоставлению «якутских» гектаров для нас очень актуальна. Сейчас ведем работу по развитию сельскохозяйственного производства. По сравнению с прошлым годом мы увеличили его финансирование с 9,5 до 16 миллионов рублей», — рассказал Николай Архипов. По словам главы, «якутские» гектары могут стать стимулом для молодежи заниматься сельским хозяйством.

Депутаты без мандатов

Жиганские депутаты не отчитались о своих доходах и расходах, пишет ИА SakhaNews. Деклараци за 2015 год не представили 9 депутатов Жиганского наслега, 3 депутата Кыстатыамского наслега, 2 депутата Бестяхского наслега и 1 депутат районного Собрания депутатов (Суглан).

Прокурор района внес в адрес председателей представительных органов местного самоуправления представления с требованием привлечь депутатов к установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

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