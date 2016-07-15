Рига, 15 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил теракт в Ницце и заявил, что Латвия вместе с Францией в этот тяжелый момент, сообщает LETA. Ринкевич назвал происшедшее варварским и ужасным терактом, выразив соболезнования французскому народу.

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Президент Раймонд Вейонис также выразил соболезнования и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь. По предварительным данным, жертвами теракта стали не менее 80 человек, около 120 — ранены. Во Франции продлен режим чрезвычайного положения.

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